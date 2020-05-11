Карантин послабили з 11 травня, проте українцям все ще загрожують великі штрафи
Про те, які заходи залишилися в силі, і за що доведеться заплатити, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.
Наголошується, що за певні порушення українці все ще можуть бути оштрафовані. Так у нас в країні як і раніше заборонено:
- влаштовувати масові збори;
- виходити на вулицю без захисної маски і без документів;
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- переміщатися групами більше 2 осіб;
- залишати місце самоізоляції та обсервації;
- ходити на дитячі та спортивні майданчики, відвідувати навчальні заклади;
- залишати на вулиці дітей віком до 14 років без дорослих;
- відкривати будинки престарілих, пункти для мігрантів; зали ресторанів (крім літніх майданчиків); кінотеатри, спортзали.
Порушення цих правил карається штрафом від 17 до 34 тисяч гривень для фізичної особи; від 34 до 170 тисяч для посадової особи. За порушення санітарних правил сожуть покарати штрафом від 17 до 51 тисячі гривень або навіть обмеженням волі.
Відзначимо, 11 травня в Україні почала працювати концепція адаптивного карантину. Тепер обмеження не будуть однаковими на всій території країни. Місцеві влади отримали право регулювати їх самостійно, приймаючи епідемічну ситуацію в своєму регіоні.
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