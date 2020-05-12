Головною причиною зупинки транспорту в Україні на період карантину було не стримування інфікування під час поїздок

Про це 8 травня в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, транспорти закрили, щоб у людей було менше можливостей порушувати самоізоляцію. Таким чином припинили внутрішню міграцію в країні.

"Чому ми не можемо відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, який вільно пересувається, будуть навіть без нагальної потреби відвідувати деякі місця", – сказав Ляшко.

Він підкреслив, що саме з цієї причини зараз і не запускають транспорт. Адже тоді, зокрема, на ринки «для екскурсії» масово поїдуть літні люди, які, як відомо, більше за інших схильні до ризику.

Крім того, офісні працівники, які зараз працюють з дому, почнуть езлить на роботу.

"Як тільки відривається громадський транспорт, офісні приміщення буде приїжджати більше співробітників, онлайн-наради перейдуть в офлайн-наради, це призведе до зростання контактів, зменшення соціальної дистанції, і зросте потенційна можливість інфікування", – пояснив заступник міністра.

Він додав, що те ж саме стосується і міжобласних пасажирських перевезень.

"Ми це відзначали і знаємо, як це відбувається. Велика міграція призводить до того, що рушаться всі принципи карантину", – заявив головний санлікар.

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