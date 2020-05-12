Карантин в Україні продовжать після 22 травня, зараз в країні фіксується пік захворюваності китайським вірусом

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - заявив він.

Виходить з карантину країна буде в п'ять етапів. Зараз уряд займається плануванням того, коли буде кожен з них.

"Сьогодні важко прогнозувати. Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівне останні сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трошки падаємо за кількістю відносини захворюваних до тим, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або дорівнює кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий переломний етап, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік", - додав прем'єр.

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За її словами, вся складність ситуації полягає в тому, що визначити пік епідемії в Україні буде можливо вже постфактум: коли вона закінчиться.

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