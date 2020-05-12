Українців безперешкодно випустять на заробітки за кордон за однієї умови

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття, передає Politeka.net.

За його словами, українцям, які планують виїхати за кордон на заробітки, необхідно надати робочий контракт не менше ніж на один квартал.

Зеленський також заявив, що влада нібито не перешкоджає виїзду українців на роботу за кордон за умови наявності трудового контракту.

«Ми нікому нічого не блокуємо… Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна по дипломатичних каналах з нами зв'язується і бере на себе зобов'язання, що у тієї людини, якого вони беруть на роботу, що у нього там є де жити, у нього є медична страховка. І ми впевнені, що якщо щось станеться з цією людиною, а в нього контракт, наприклад, на три місяці, на шість, на рік – що його ви не викинете завтра на вулицю...», – заявив глава держави.

Зеленський під час поїздки також уточнив, що звернення були на рейси в Німеччину, Італію, Фінляндію, Польщу.

«Де є дипломатичні замовлення – ми випускаємо. Де нам показують копію контракту, що у людини є як мінімум три місяці роботи – будь ласка. Рабства в Україні немає», – резюмував президент.

Заробітчанин із Сум Ігор Петренко, у якого на руках був контракт, але літак так і не вилетів до Британії, обурився несправедливістю на карантині і заговорив про радикальні кроки.

"Ми бачимо скандали у одного депутата-"рішали" ресторан працює, то будівельні гіпермаркети - (одні працюють, а інші ні. Чому? Подвійні стандарти в країні… Люди вже на межі. Вони думають, що у всіх там десь заховано багато грошей?... Яку вони будуть роботу давати? І чи готові люди працювати (за такі гроші)? Я не знаю, як вони збираються залишати людей. Примусово? Я думаю, у нас в країні було два майдани, третій теж можна влаштувати", - обурився він у спілкуванні з журналістами ВПС.

Раніше ми розповідали, що українцям заборонили виїжджати за кордон. Про це поінформувало посольство Великобританії в Україні.

Як стверджують дипломати, тепер для того, щоб виїхати до Великобританії українцям крім інших документів потрібно дозвіл від МЗС.

Але в українському МЗС відхрестилися від будь-яких звинувачень і заявили, що виїзд громадян України за кордон обмежений лише літаками.

Нагадаємо, Зеленський висунув заробітчанам залізне умова, як виїхати за грошима.

Як повідомляла Politeka, українцям видадуть нові паспорти, з'явилося пояснення.

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