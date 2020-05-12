Украинцев беспрепятственно выпустят на заработки за границу при одном условии

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Закарпатье, передает Politeka.net.

По его словам, украинцам, которые планируют выехать за границу на заработки, необходимо предоставить рабочий контракт не менее чем на один квартал.

Зеленский также заявил, что власти якобы не препятствуют выезду украинцев на работу за границу при условии наличия трудового контракта.

«Мы никому ничего не блокируем… Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу, что у него там есть где жить, у него есть медицинская страховка. И мы уверены, что если что-то произойдет с этим человеком, а у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год – что его вы не выбросите завтра на улицу...», – заявил глава государства.

Зеленский во время поездки также уточнил, что обращения были на рейсы в Германию, Италию, Финляндию, Польшу.

«Где есть дипломатические заказы – мы всех выпускаем. Где нам показывают копию контракта, что у человека есть как минимум три месяца работы – пожалуйста. Рабства в Украине нет», – резюмировал президент.

Заробитчанин из Сум Игорь Петренко, у которого на руках был контракт, но самолет так и не вылетел в Британию, возмутился несправедливостью во время карантина и заговорил о радикальных мерах.

"Мы видим скандалы - то у одного депутата-"решалы" ресторан работает, то гипермаркеты строительные - (одни) работают, а другие нет. Почему? Двойные стандарты в стране… Люди уже на грани. Они думают, что у всех там в кубышке где-то спрятано много денег?... Какую они будут работу давать? И готовы ли люди работать (за такие деньги)? Я не знаю, как они собираются оставлять людей. Принудительно? Я думаю, у нас в стране было два майдана, третий тоже можно устроить", - возмутился он в общении с журналистами ВВС.

Ранее мы рассказывали, что украинцам запретили выезжать за границу. Об этом проинформировало посольство Великобритании в Украины.

Как утверждают дипломаты, теперь для того, чтобы выехать в Великобританию украинцам помимо других документов нужно разрешение от МИД.

Но в украинском МИД открестились от любых обвинений и заявили, что выезд граждан Украины за границу ограничен лишь самолетами.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, украинцам выдадут новые паспорта, появилось объяснение.

Также Politeka писала, что улететь из Украины станет невозможно, важное предупреждение Кабмина.