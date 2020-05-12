Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів українцям про важливе нововведення

Так, з 12 травня відновлюють роботу Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, які були закриті на карантин.

За цей час накопичилися десятки тисяч перереєстрацій авто. Поянятно, що система Сервісних центрів МВС не в змозі за один день провести всі необхідні операції. Тому ввели запис в електронну чергу.

Всі автовласники, які потребують послуги Сервісних центрів МВС, зможуть записатися в електронну чергу не виходячи з дому, на сайті Головного сервісного центру МВС www.hsc.gov.ua.

Для цього необхідно вибрати розділ "Запис в електронну чергу", знайти Сервісний центр МВС, в який збираєтеся звернутися і отримати дату і час, коли можна це зробити.

Завдяки новій послузі більше не потрібно витрачати свій час і ризикувати здоров'ям у чергах.

Якщо в якомусь Сервісному центрі МВС не буде електронної черги записатися можна буде за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Наголошується, що онлайн-запис є індивідуальною, її не можна передавати іншим особам. Також варто додати, що якщо буде виявлено невідповідність обраної послуги та даних, зазначених при реєстрації в електронній черзі, реальним даним особи реєстрацію в електронній черзі можуть скасувати.

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