Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал украинцам о важном новшестве

Так, с 12 мая возобновляют работу Сервисные центры Министерства внутренних дел, которые были закрыты на карантин.

За это время накопились десятки тысяч перерегистраций авто. Поянятно, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести все необходимые операции. Поэтому ввели запись в электронную очередь.

Все автовладельцы, нуждающиеся в услугах Сервисных центров МВД, смогут записаться в электронную очередь не выходя из дома, на сайте Главного сервисного центра МВД www.hsc.gov.ua.

Для этого необходимо выбрать раздел "Запись в электронную очередь", найти Сервисный центр МВД, в который собираетесь обратиться, и получить дату и время, когда можно это сделать.

Благодаря новой услуге больше не нужно тратить свое время и рисковать здоровьем в очередях.

Если в каком-то Сервисном центре МВД не будет электронной очереди, записаться можно будет по номерам телефонов региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Отмечается, что онлайн-запись является индивидуальной, ее нельзя передавать другим лицам. Также стоит добавить, что если будет выявлено несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лица регистрацию в электронной очереди могут отменить.

Напомним, прещидент подписал закон, который отменяет норму начисление штрафных баллов для водителей. Теперь за нарушения можно заплатить только деньгами.

Напомним, паспорта и не только будут выдавать по-новому, предупреждение МВД: что изменится с 12 мая.

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