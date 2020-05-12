Ніхто не міг навіть подумати

Заступник голови МОЗ Віктор Ляшко потрапив у великий скандал з карантином, але не буде відповідати за слова

Як повідомляє Politeka.net, про це виданню Сomments.ua заявив політтехнолог Олександр Кочетков. Він прокоментував недавні слова головного санлікаря про те, що українська влада перебільшили загрозу епідемії.

За словами експерта, Віктор Ляшко спочатку здавався недурною людиною, але це зіпсувало враження про визнання неефективних заходи безпеки. Адже з'ясувалося, що "суспільство свідомо лякали, перебільшуючи загрози хвороби".

Як зазначив Олександр Кочетков, під час епідемії небезпеку представляють не лише віруси, але і стрес послаблює імунну систему. І Віктор Ляшко, як лікар, повинен знати про це. Заборонивши прогулянки, Моз лише поставив під удар мільйони українців.

"Для літніх людей, що потрапляють у групу підвищеного ризику, прогулянки на свіжому повітрі в парках і скверах є чи не єдиним способом зміцнення їх імунітету. Так що свідоме завищення загрози, що тягне за собою погіршення здоров'я громадян – це злочин. І Ляшко зізнався, як мінімум, у співучасті", - підкреслив Олександр Кочетков.

Політтехнолог припускає, що заступник міністра і всьому Моз таке зізнання все одно зійде з рук. За його спостереженнями, представники влади постійно порушують закони на публіці, але не несуть за це ніякої відповідальності.

"Наші високопоставлені чиновники ставляться до своїх публічних заяв гранично легковажно – приблизно як у гумористичному шоу. Ніхто з влади за нісенітниця і беззаконня, які вони регулярно несуть в ефірах, ніякого покарання не поніс, навіть у вигляді звільнення з посади", - додав Він.

В якості прикладу аналітик нагадав про слова чолі парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамии. Той зізнався зміни регламенту для прийняття закону про банки суперечать Конституції України.

"Так що Віктор Ляшко з його нетриманням мови – на жаль, радше, правило, ніж виняток", - підсумував Олександр Кочетков.

Раніше Віктор Ляшко повідомив, що Кабмін ввів обмеження на транспорт і прогулянки зовсім не для того, щоб уберегти українців від зараження, а щоб посіяти страх.

"Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більш психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантин. Відчуття тривоги. Завдяки цьому психологічного ефекту у людей з'являлося відчуття небезпеки і необхідність дотримання карантинних заходів", - заявив заступник міністра.

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