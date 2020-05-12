Українцям розповіли, як будуть запускати транспорт в країні

С12 травня в більшості міст почали пом'якшувати карантинні обмеження. Але ось громадський транспорт ще не ходить.

Це створює масу труднощів через те, що люди вже почали виходити пна роботу. У Міністерстві інфраструктури розробили план відновлення пасажирського сполучення з трьох етапів, пише УНІАН.

Перший етап

З 22 травня запустять міські перевезення (крім маршрутних таксі), а також приміські перевезення в межах одного району.

Другий етап

З 29 травня збираються запустити транспорт по області.

Також буде запущено приміські поїзди (близько 50%) і 42 пари поїздів далекого прямування категорії "Інтерсіті +", "Нічний експрес" (11 – у західному напрямку, 10 – у південному, 6 – у Дніпровському, 12 - в східному, 3 – в азовському).

Також на цьому етапі хочуть запустити внутрішні авіарейси.

Третій етап

З 9 червня збираються запустити міжобласні та міжнародні автоперевезення, в тому числі і маршрутні таксі.

З 12 червня почнуть курсувати 100% приміських поїздів, а також пасажирські поїзди згідно з графіком. Цей етап планується після завершення карантину і передбачає запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів.

Зазначається, що план попередній уряд його ще не затвердив.

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