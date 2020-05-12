Українці можуть позбутися масок вже в найближчі місяці

Про те, коли можна очікувати скасування масочного режиму, розповів в інтерв'ю РБК-Україна головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

З 12 травня в Україні почали поступово пом'якшувати карантинні обмеження. Інші заборони уряд планує переглянути вже після 22 травня. У свою чергу, Ляшко повідомив, що від масок українці можуть відмовитися вже влітку.

«Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками і соціальною дистанцією. Іншого виходу немає», - підкреслив головний санлікар.

Він зазначив, що відмова від масочного режиму залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні. Зокрема, існує можливість того, що відмовитися від нього не вдасться і до кінця року.

«Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а швидко вийдемо. Можливо, і дитячі сади відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане нашим "невід'ємним другом" до кінця цього року», - підкреслив Ляшко.

Він також зазначив, що для того, щоб уникнути нового спалаху зараження, Україна повинна буде виходити з карантину поступово.

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