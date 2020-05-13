У людей здають нерви через карантин

Украинские перевозчики планируют выдвинуть правительству серьезное условие

Об этом информирует Telegram-канал Pavlovsky News, передает Politeka.net.

Сообщается, что сейчас на Европейскую площадь в Киеве съезжаются автобусы со всех регионов Украины.

Как утверждают водители, они намерены добиться от Кабинета министров разрешения на возобновление внутренних и международных перевозок.

"Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00. Автобусы продолжают прибывать в центр Киева. Столичным жителям следует быть готовыми к большим пробкам", - говорится в сообщении.

Добавим, что количество полицейских в центре Киева увеличено в связи с масштабной акцией протеста.

Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре украинской столицы уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.