Украинские перевозчики планируют выдвинуть правительству серьезное условие

Об этом информирует Telegram-канал Pavlovsky News, передает Politeka.net.

Сообщается, что сейчас на Европейскую площадь в Киеве съезжаются автобусы со всех регионов Украины.

Как утверждают водители, они намерены добиться от Кабинета министров разрешения на возобновление внутренних и международных перевозок.

"Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00. Автобусы продолжают прибывать в центр Киева. Столичным жителям следует быть готовыми к большим пробкам", - говорится в сообщении.

Добавим, что количество полицейских в центре Киева увеличено в связи с масштабной акцией протеста.

Судя по информации сервиса Google Maps, в настоящее время в центре украинской столицы уже заблокированы ряд улиц. В частности, и прилегающие к Европейской площади.

Ранее мы уже рассказывали о бунте, который произошел под окнами Офиса Владимира Зеленского. В частности, вчера, 12 мая, под ОПУ произошли потасовки протестующих с полицией.

Участники акции призывают руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака не сдавать украинских интересов России. В ходе протеста под Офисом президента активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого одну из активисток задержали.

По словам очевидца, активисты провели перформанс с подожженной шиной, чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы. Таким обазом они пытались напомнить о Майдане.

Также мы рассказывали о бунте предпринимателей под зданием Кабмина. В частности, бизнесмены были вынуждены перекрыть дорогу в правительственном квартале, чтобы достучаться до чиновников.

Своим митингом люди хотеи объяснить властям, что главная угроза не в эпидемии вируса, а в его последствиях.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры.