В Україні водіям почнуть виписувати реальні штрафи замість балів

Як повідомляє Politeka.net, 13 травня закон, підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікувало офіційне видання Верховної Ради "Голос України". Нові вимоги вступають в силу з наступного дня - 14 травня.

За новими правилами водіям більше не будуть нараховувати штрафні бали, якщо правопорушення зафіксують в автоматичному режимі. Поблажки скасовуються, і порушникам доведеться відразу розплачуватися грошима.

Раніше кожному водієві привласнювали 150 балів, які були "страховкою". Їх нараховували з початку року або на момент отримання прав. Коли автоматична система фіксувала порушення на дорозі, вона списувала кількість балів у відповідності зі статтею Кпап.

З 12 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину через епідемію китайського вірусу. Кабмін дозволив відкрити салони краси, деякі магазини, літні майданчики ресторанів і гуляти в парках. При цьому кожен регіон може знімати або посилювати обмеження, орієнтуючись на епідеміологічну ситуацію на місцях.

Уряд зберіг вимога по відношенню до масок і дотримання дистанції між людьми. Не варто забувати, що в силі залишаються штрафи за порушення карантинного або масочного режиму. Мінімальна сума - 17 тисяч гривень. Той працівник, який допустив порушення, може отримати штраф до 34 тисячі гривень.

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