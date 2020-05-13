В Украине водителям начнут выписывать реальные штрафы вместо баллов

Как сообщает Politeka.net, 13 мая закон, подписанный президентом Владимиром Зеленским, опубликовало официальное издание Верховной Рады "Голос Украины". Новые требования вступают в силу со следующего дня - 14 мая.

По новым правилам водителям больше не будут начислять штрафные баллы, если правонарушение зафиксируют в автоматическом режиме. Поблажки отменяются, и нарушителям придется сразу расплачиваться деньгами.

Ранее каждому водителю присваивали 150 баллов, которые были "страховкой". Их начисляли с начала года или с момент получения прав. Когда автоматическая система фиксировала нарушение на дороге, она списывала колличество баллов в соответствии со статьей КоАП.

С 12 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина из-за эпидемии китайского вируса. Кабмин разрешил открыть салоны красоты, некоторые магазины, летние площадки ресторанов и гулять в парках. При этом каждый регион может снимать или ужесточать ограничения, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию на местах.

Правительство сохранило требование по отношению к маскам и соблюдению дистанции между людьми. Не стоит забывать, что в силе также остаются штрафы за нарушение карантинного или масочного режима. Минимальная сумма - 17 тысяч гривен. Тот работник, который допустил нарушение, может получить штраф до 34 тысячи гривен.

Напомним, Минздрав поставил под угрозу миллионы украинцев, Ляшко публично проговорился.

Как сообщала Politeka, Кабмин озадачил украинцев продлением карантина после 22 мая: "маски натянут на другое место".

Также Politeka писала, что Шмыгаль ошеломил новыми сроками запуска транспорта, страдать еще долго.