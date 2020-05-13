Відновлення транспорту в Україні відбудеться тільки при певних умовах

Про це під час звіту роботи уряду в Раді заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

Зокрема, глава уряду озвучив невтішний прогноз українським автоперевізникам, які сьогодні влаштували масштабний бунт під вікнами Кабінету міністрів.

Денис Шмигаль заявив, що автоперевізникам доведеться ще потерпіти з відновленням перевезень пасажирів в Україні.

За його словами, міжміські, приміські перевезення і метро сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню смертельного китайського вірусу по країні і роблять неможливим його локалізацію.

Відновлення роботи транспорту при дотриманні певних правил, як стверджує Денис Шмигаль, буде починатися з третього етапу ослаблення карантину.

Виступаючи в Раді Денис Шмигаль також додав, що спершу буде відновлена робота приміського транспорту, потім міжміського транспорту, а потім вже запустять метрополітен.

"Зараз це однозначно призведе до спалаху, який поверне країну назад, до початку карантину", - підсумував глава Кабміну.

Раніше ми розповідали про те, що українські автоперевізники влаштували масштабний бунт в центрі Києва. Повідомлялося, що на Європейську площу в столиці з'їжджаються автобуси з усіх регіонів України.

Як стверджують водії, вони мають намір домогтися від Кабінету міністрів дозволу на відновлення внутрішніх і міжнародних перевезень.

"Люди скаржаться, що через заборони їм нічим годувати своїх родичів. Акція призначена на 10:00. Автобуси продовжують прибувати в центр Києва. Столичним жителям слід бути готовими до великих пробок", - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, масовий бунт охопив ще одну область, українці пішли на крайні заходи, траса перекрита: кадри.

Також Politeka писала, що новий бунт під вікнами Зеленського, українці знайшли несподіваний спосіб достукатися до президента: кадри.