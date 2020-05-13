Міністерство охорони здоров'я України визначилося з датами, коли можливі наступні ослаблення карантинних заходів

Голова МОЗ Максим Степанов назвав прогнозовані дати під час брифінгу в середу, 13 травня.

Наголошується, що у відомстві є чіткий алгоритм повного зняття карантину. Таких послаблень слід очікувати 22 травня, потім 1 червня, 11 червня і так далі.

Карантин буде припинений, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація, додав міністр.

Степанов зазначив, що постанова Кабміну має бути прийнята вже на наступному засіданні. Також у найближчі дні заплановано представлення процесу відкриття дитячих садків.

Раніше ми повідомляли, з 11 травня українці дочекалися першого ослаблення обмежень. Зокрема, дозволили оптову торгівлю непродовольчими товарами; роботу адвокатських контор і нотаріусів, а також перукарень і стоматологий; гуляти в парках і скверах і т. п. Багато українців до того ж вийшли на роботу.

При цьому громадський транспорт у країні як і раніше недоступний. Відновлення роботи автобусів і електротранспорту в Україні відбудеться тільки при певних умовах. Про це під час звіту роботи уряду в Раді заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова Кабміну озвучив невтішний прогноз українським автоперевізникам, які 13 травня влаштували масштабний бунт під вікнами Кабінету міністрів.

За його словами, міжміські та міські перевозки й метро сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню смертельного китайського вірусу по країні і роблять неможливим його локалізацію, а тому перевізникам доведеться потерпіти ще деякий час.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, масовий бунт охопив ще одну область, українці пішли на крайні заходи, траса перекрита: кадри.