Письменниця Оксана Забужко жорстко розкритикувала президента України Зеленського

Свою думку вона озвучила в ефірі "Есрессо ТВ", (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За її словами, президент України не має тих якостей, які повинні бути у глави держави.

“Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях", - зазначила письменниця.

Крім того, вона вказала на нібито його зв'язок з РФ.

"Він – московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все – величезне шоу! Ми – всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко.

Варто відзначити, що раніше письменниця і поетеса Оксана Забужко розгромила ідею миру з Росією.

На її думку, мир між Україною і Росією на кремлівських умовах стане самогубством для нашої держави після стількох років війни, наплювавши на могили загиблих і горе їх сімей, на поранених і травмованих, на мільйони біженців, на всіх, для кого справа життя — щоб Україна була.



