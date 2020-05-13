Письменниця Оксана Забужко жорстко розкритикувала президента України Зеленського
Свою думку вона озвучила в ефірі "Есрессо ТВ", (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За її словами, президент України не має тих якостей, які повинні бути у глави держави.
“Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях", - зазначила письменниця.
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Крім того, вона вказала на нібито його зв'язок з РФ.
"Він – московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все – величезне шоу! Ми – всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко.
Варто відзначити, що раніше письменниця і поетеса Оксана Забужко розгромила ідею миру з Росією.
На її думку, мир між Україною і Росією на кремлівських умовах стане самогубством для нашої держави після стількох років війни, наплювавши на могили загиблих і горе їх сімей, на поранених і травмованих, на мільйони біженців, на всіх, для кого справа життя — щоб Україна була.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.