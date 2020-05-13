Писательница Оксана Забужко жестко раскритиковала президента Украины Зеленского

Свое мнение она озвучила в эфире "Есрессо ТВ", (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По ее словам, президент Украины не имеет тех качеств, которые должны быть в главы государства.

“Мы про эту личность ничего не знаем, кроме того, что он абсолютно непригоден к профессиональному выполнению функций президента нашей страны. Это очевидно! У него ни образования, ни подготовки, ни компетентности, ни, наконец, ощущение своей принадлежности к этой стране. Это не его страна! Он здесь на гастролях", - отметила писательница.

Кроме того, она указала на якобы его связь с РФ.

"Он – московский шоу-бизнесмен, выпестованный московским бизнесом. Он не знает этой страны, он ее не чувствует. Это все – огромное шоу! Мы – внутри этого реалити-шоу, из которого не можем выйти", - заключила Забужко.

Стоить отметить, что ранее писательница и поэтесса Оксана Забужко разгромила идею мира с Россией.

По ее мнению, мир между Украиной и Россией на кремлевских условиях станет самоубийством для нашего государства после стольких лет войны, наплевав на могилы погибших и горе их семей, на раненых и травмированных, на миллионы беженцев, на всех, для кого дело жизни — чтобы Украина была.



