Легендарний радянський і російський актор Олег Басілашвілі розкритикував нинішню ситуацію в РФ назвав причини розвалу СРСР



Свою думку він озвучив в інтерв'ю "Собеседнику".

За його словами СРСР припинив своє існування саме через бажання республік вийти з його складу, оскільки "з них дерли і все диктувалося з Кремля".

"Адже чому розвалився СРСР? «Ах, Єльцин засів у Біловезькій Пущі і розпустив Союз!», — так можуть говорити тільки ті, хто тримає народ за ідіотів. Ну як можуть 3 людини розпустити країну? Вже якщо вони її і розпустили, то, мабуть, так рвалася кожна частина назовні, що і не треба було робити ніяких зусиль. Яким чином відвалилися Грузія, Естонія, Литва, Україна? Ніхто не захотів бути з нами в одній країні, тому що невигідно. Ми з них дерли, не давали їм приймати самостійні рішення. Всі диктувалося з Кремля", вважає артист.

Басілашвілі впевнений, що такий сценарій повторюється і в нинішній Росії.

"Ми вже окосіли від щоденної брехні! Про що б ні зайшла мова - нам все брешуть», заявив він.

Раніше, російський музикант Noize MC висловився проти Володимира Путіна і підтримав Україну.

Виконавець заявив, що йому не подобається як Путін, обходиться з Україною:

"Є речі які мені не подобаються категорично (про політику Путіна, – прим.ред.). Це те, що сталося з Україною.", - заявив він.

Крім того, він зазначив, що в подіях на території України винна російська еліта, а Путін перетворює Росію на тоталітарну державу.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

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