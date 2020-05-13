Актор Дмитро Нагієв висловився про умови життя в українських містах



Своєю думкою він поділився в інтерв'ю виданню "Сьогодні".



"Я раніше часто бував у Києві, але, на жаль, лише на закритих корпоративних вечірках. Зате дуже люблю Львів за його старовинні будинки і вулички, але і ненавиджу за совкову розруху. Мені боляче дивитися, як помирають всі його чудові особняки. Вони ж обсипаються просто на очах - і нікому до цього немає справи!" - зазначив актор.

Не оминув він і інші українські міста:



"Та ж історія з Одесою. Прекрасне місто - і в абсолютному запустінні. А ці убогі новобудови і розважальні центри в центрі... А взагалі я дуже поважаю Україну", - висловився Нагієв.

Однак він назвав і те, що йому найбільше не подобається в Україні.



"Єдине, що мене в ній бентежить, - жорсткість і бикуватість 90-х. Вся ця молодь, вічно смокче пляшки пива. Хамство на вулицях. Скло і бруд скрізь. Я в Європі люблю бігати на пляжах - чистота, пісочок. А в тій же Одесі - п'яні тіла біля моря в п'ять ранку. Це ж страшно", - заключив він.

Раніше в одному з інтерв'ю Нагієв різко висловився у бік президента РФ Володимира Путіна.

"Ми повинні стати цивілізованою країною і, зважаючи на послужний список і заслуги, не можна балотуватися туди скільки захочеться раз. Яким би людиною ти не був, ти з'являються нові зв'язками, кумівством, що суперечить правильному керівництву і польоту думки. Є написаний термін, стільки ти можеш ходити у владі. Хоча, як виявляється, можна додати слово "підряд", - обурився Нагієв.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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