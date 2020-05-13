Актер Дмитрий Нагиев высказался об условиях жизни в украинских городах



Своим мнением он поделился в интервью изданию "Сегодня".



"Я раньше часто бывал в Киеве, но, увы, лишь на закрытых корпоративных вечеринках. Зато очень люблю Львов за его старинные дома и улочки, но и ненавижу за совковую разруху. Мне больно смотреть, как умирают все его прекрасные особняки. Они же осыпаются просто на глазах - и никому до этого нет дела!", - отметил актер.

Не обошел стороной он и другие украинские города:



"Та же история с Одессой. Прекрасный город - и в совершеннейшем запустении. А эти убогие новострои и развлекательные центры в центре... А вообще я очень уважаю Украину", - высказался Нагиев.

В то же время он назвал то, что ему больше всего не нравиться в Украине.



"Единственное, что меня в ней смущает, - жесткость и быковатость 90-х. Вся эта молодежь, вечно сосущая бутылки пива. Хамство на улицах. Стекло и грязь везде. Я в Европе люблю бегать на пляжах - чистота, песочек. А в той же Одессе - пьяные тела у моря в пять утра. Это же страшно", - заключил он.

Ранее в одном из интервью Нагиев резко высказался в сторону президента РФ Владимира Путина.

"Мы должны стать цивилизованной страной и, несмотря на послужной список и заслуги, нельзя баллотироваться туда сколько захочется раз. Каким бы человеком ты не был, ты обрастаешь связями, кумовством, что претит правильному руководству и полету мысли. Есть написанный срок, столько ты можешь ходить во власти. Хотя, как оказывается, можно добавить слово "подряд", - возмутился Нагиев.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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