Де буде спекотніше за все

В Україну через повернення циклону знову увірвуться дощі і грози

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, що 13 травня Україну накрив антициклон південного походження, який приніс із собою сонячну і суху погоду. Однак у четвер, 14 травня, його місце займе циклон з атмосферними фронтами.

У зв'язку з цим дощі пройдуть спочатку в північних і західних областях, потім у Вінницькій області, а під вечір доберуться до центральних областей та Одещини. При цьому Діденко зазначає, що крім дощів, можливі грози.

Малоймовірні опади тільки на сході і частины півдня України, а також у Дніпрі та найближчих районах.

Вітер 14 травня буде південно-західним, поривчастим.

Синоптик попередила, що температура повітря в Україні в четвер буде сильно відрізнятися в залежності від регіону.

Так, вночі стовпчики термометра опустяться в середньому до +4…+9 градусів, однак на північному сході і сході можливі заморозки до 0…3 градусів.

Вдень у північних областях очікується від +9 до +16 градусів, у центральних областях – від +17 до +22, а у Вінницькій – до +25; на сході – від +16 до +22 градусів; на півдні в прибережних районах – від +17 до +20 градусів, а на континентальній частині – від +20 до +25, у західних областях – від +10 до +12 градусів на Волині та в Рівненській області, від +12 до +18 в інших областях, і до +22 на Закарпатті.

Найспекотніше буде в Чернівецькій області, де температура повітря може піднятися до +27 градусів.

У Києві 14 травня буде хмарно, очікується дощ. Вночі температура опуститься до +7…+8 градусів, а вдень потеплішає до +13…+14.

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