В Украину из-за возвращения циклона снова ворвутся дожди и грозы

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук сообщила синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что 13 мая Украину накрыл антициклон южного происхождения, который принес с собой солнечную и сухую погоду. Однако в четверг, 14 мая, его место займет циклон с атмосферными фронтами.

В связи с этим дожди пройдут сначала в северных и западных областях, затем в Винницкой области, а под вечер доберутся до центральных областей и Одещины. При этом Диденко отмечает, что помимо дождей возможны и грозы.

Маловероятны осадки только на востоке и части юга Украины, а также в Днепре и ближайших районах.

Ветер 14 мая будет юго-западным, порывистым.

Синоптик предупредила, что температура воздуха в Украине в четверг будет сильно различаться в зависимости от региона.

Так, ночью столбики термометра опустятся в среднем до +4…+9 градусов, однако на северо-востоке и востоке возможны заморозки до 0…3 градусов.

Днем в северных областях ожидается от +9 до +16 градусов; в центральных областях – от +17 до +22, а в Винницкой – до +25; на востоке – от +16 до +22 градусов; на юге в прибрежных районах – от +17 до +20 градусов, а на континентальной части – от +20 до +25; в западных областях – от +10 до +12 градусов на Волыни и в Ровенской области, от +12 до +18 в других областях, и до +22 на Закарпатье.

Жарче всего будет в Черновицкой области, где температура днем может подняться до +27 градусов.

В Киеве 14 мая будет облачно, ожидается дождь. Ночью температура опустится до +7…+8 градусов, а днем потеплеет до +13…+14.

Напомним, ливни и грозы отступят, но май готовит новое испытание украинцам.

Как сообщала Politeka, май нанесет новый холодный удар, названа дата: важное предупреждение синоптика.

Также Politeka писала, что аномальная буря обрушилась на Украину: появились кадры из эпицентра.