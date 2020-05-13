Найближчим часом в Україні дозволять проводити спортивні змагання і зовнішнє незалежне оцінювання, а також відкриють готелі

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, передає Politeka.net. За його словами, наступний етап пом'якшення карантину запланований на 22 травня. Карантин не повністю скасують, але дозволять приступити до роботи деяким сферам.

"Ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом’якшення", - зазначив Зеленський.

У планах дозволити працювати готелям. Крім цього, будуть дозволені спортивні змагання та проведення ЗНО. Будуть і інші послаблення, про які докладно не згадали. Президент підкреслив, що на даний момент поки не варто планувати відпустку, тому що невідомо, коли буде відновлено польоти. Крім цього, не обіцяють найближчим часом відкрити кінотеатри. Подальші кроки влади будуть залежати від показників захворюваності.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що другий етап пом'якшення карантинних заходів не торкнеться роботи громадського транспорту. В уряді зазначили, що на даний момент Україна знаходиться «на плато епідемії». Щодня кількість нових виявлених випадків вірусу практично однакова, але нових випадків зараження, як і раніше, більше, ніж тих, хто вилікувався.

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