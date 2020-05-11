У Міністерстві охорони здоров'я готують нові тарифи на медичні послуги, які будуть відповідати ринковим зарплатам медиків

Ці тарифи повинні відповідати якісним стандартам надання медичних послуг. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24». За його словами, зараз відомство розробляє справедливі тарифи, які планують закласти в бюджет 2021 року.

Наголошується, що тарифи, які були розраховані до старту другого етапу реформи, не адаптовані під українські реалії. Більш того, їх розраховували всього за два місяці до старту реформи. У МОЗ зазначають, що більшість тарифів розраховували чиновники, які не мають уявлення про реалії української медицини. Консультацій з лікарями при цьому не проводилися.

«Медреформа в тому вигляді, як ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників і закриття 332 лікарень», - розповів міністр.

У МОЗ намагаються внести в реформу правки, які дозволять не звільняти медиків, і не допустити масового закриття лікарень. Реформа охорони здоров'я, за оцінками нового керівництва, може зайняти близько трьох років. Обіцяють, що вже в наступному році буде видно реальні зміни.

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