Стало відомо, кого будуть безкоштовно тестувати на наявність китайського вірусу тестами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у вівторок, 12 травня.

Обов'язкове безкоштовне тестування в Україні буде проводитися:

тим, у кого є симптоми хвороби;

контактували з інфікованими;

медичним працівникам, які працюють з хворими китайським вірусом (тестуються раз у 5 днів);

співробітників Національної поліції і Національної гвардії, у яких великий ризик зараження;

хворим пневмонією, незалежно від перебігу хвороби і симптомів.

За ПЛР-тестування, проведене за особистим бажанням без зазначених рекомендацій, потрібно платити.

Зазначимо, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16023 випадку зараження За добу - 375 нових.

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Наголошується, що тарифи, які були розраховані до старту другого етапу реформи, не адаптовані під українські реалії. Більш того, їх розраховували всього за два місяці до старту реформи.

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Глава Моз зазначив, що в рамках медреформи закладався тариф у 8136 гривень 3 копійки, але це означало, що жінка народжує фізіологічно.

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