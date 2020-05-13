Кабінет міністрів планує змінити медичну реформу в Україні

Як повідомляє Politeka.net, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час відеоконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Його слова передає офіційний урядовий портал.

Прем'єр заявив, медреформа дуже важлива для України, але завадила епідемія її впровадження. За словами Дениса Шмигаля, український уряд має намір переглянути нововведення і перейняти досвід німецьких колег.

"Ми зараз думаємо над можливим коригуванням деяких аспектів реформи. В цьому питанні ми будемо орієнтуватися, в тому числі і на німецьку медичну систему, яка в сьогоднішніх умовах найкраще в Європі відреагувала на виклики", - пояснив глава Кабміну.

Ангела Меркель заявила, що Німеччина готова підтримати Україну в розвиток медичної сфери. До того ж, канцлер вже вибрала спеціального радника, який буде консультувати українців з усіх питань.

Раніше в Моз вже розповіли про те, що українцям готують нові тарифи на медичні послуги. Їх збираються закласти у бюджет 2021 року. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, тарифи будуть відповідати зарплат медиків і дозволять не скорочувати медперсонал.

Українці скептично поставилися до планів Кабміну. Користувачі мережі очікують, що після нововведень стане тільки гірше, адже в Німеччині розвинена саме приватна медицина, де за медпослуги потрібно платити чималі гроші:

"З вас 12 тис грн"; "Нехай краще орієнтується на німецьку систему оплати"; "Щоб була німецька медицина, потрібно вкласти великі гроші протягом десятиліть"; "корупція нічого не дасть зробити. Ніякого толку від твоїх вкладень, якщо їх вкрадуть"; "багато українців залишиться в живих після вашої реформи?"; "Лякає "...в тому числі і на німецьку систему...". ***, а не пробували просто від початку і до кінця ВПРОВАДИТИ ОДНУ СИСТЕМУ? Задовбали реформатори з пісенькою "Я його зліпила з того що було..."; "Німецька система заснована на приватних лікарнях. Треба б уже власною головою обзаводитися".

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