Україна частково обмежила безвізовий режим з Білоруссю, припинивши дію одного з пунктів Угоди про безвізові поїздки громадян

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 13 березня. Так, з 1 вересня українці більше не зможуть їздити в сусідню Білорусь за внутрішнім українським паспортом. Перетнути кордон зможуть тільки ті, у кого є закордонний паспорт.

При цьому, повернутися в Україну власники звичайних паспортів зможуть навіть після того, як обмеження набудуть чинності.

Як відомо, з 2009 року українці мали можливість відвідувати Білорусь за внутрішніми документами. Рішення скасувати це правило уряд ухвалив у зв'язку з тим, що внутрішній український паспорт має дуже низький рівень захисту. Крім цього, останнім часом зросла кількість підробок. Бази Інтерполу не можуть перевіряти таких громадян України, так як в паспортах не зазначено прізвище та ім'я англійською мовою. Відзначається, що з закордонними паспортами пропуск на кордоні стане тільки швидше.

Раніше ми писали, що безвізовий режим України з Євросоюзом не повинен постраждати через пандемію. Втім, більшість кордонів через вірус були закриті. Коли буде відновлено пасажирське авіасполучення між країнами на даний момент невідомо.

Нагадаємо, що безвіз з Європою опинився для українців під загрозою: «кордони будуть закриті…».

Як повідомляла Рoliteka, Шмигаль заговорив про новий безвіз для України, оголошені умови: "Вже в 2020 році...".

Також Рoliteka писала про безвіз після карантину: у МЗС зробили важливу заяву, «виїхати в Європу можна буде…».