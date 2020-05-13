В Україні змінилися Правила дорожнього руху для автомобілів таксі

Рішення про внесення змін в ПДР прийняли на засіданні уряду 13 травня. Копію відповідного документа опублікував у Телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Тепер таксисти зможуть їздити по смузі громадського транспорту та здійснювати посадку і висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів.

Відзначається, що водії таксі зможуть рухатися по виділеній смузі, де встановлені знаки 5.8 або 5.11. Це – смуга для громадського транспорту, тому зупинка або стоянка звичайних машин на ній заборонена. Однак, нові правила дозволять таксистам підбирати на ній пасажирів або висаджувати їх.

Рішення про внесення відповідних змін до ПДР було натхненне досвідом країн Євросоюзу. У Кабміні вважають, що це створить більш сприятливі умови для внутрішніх перевезень.

До цього ми писали про те, що незабаром українці почнуть отримувати так звані "листи щастя" за порушення ПДР. Як відомо, ця система мала запрацювати ще з 1 травня, але МВС вирішило відкласти запуск з-за обмежувальних заходів.

Відомо, що за алгоритмом автоматичної фіксації порушень ПДР, спершу камера знімає перевищення швидкості, після чого дані передаються на комп'ютер поліцейським, які перевіряють державний номер транспортного засобу ймовірного порушника.

Так, порушенням вважається перевищення допустимої швидкості на 20 км + 3 км, які були закладені в якості похибки. Таким чином, в межах міста штраф отримають ті українські водії, хто перевищив швидкість у 73 км/год (якщо інше не визначено знаками), на трасах — 133 км/год і на магістралях — 153 км/год.

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