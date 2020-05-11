Очень скоро украинцы начнут получать так называемые "письма счастья" за нарушения ПДД

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, эта система должна была заработать еще с 1 мая, но МВД решило отложить запуск из-за ограничительных мер.

Известно, что по алгоритму автоматической фиксации нарушений ПДД, сперва камера снимает превышение скорости, после чего данные передаются на компьютер полицейским, которые проверяют государственный номер транспортного средства вероятного нарушителя.

Так, нарушением считается превышение допустимой скорости на 20 км + 3 км, которые были заложены в качестве погрешности. Таким образом, в черте города штраф получат те украинские водители, кто превысил скорость в 73 км/час (если иное не определено знаками), на трассах — 133 км/ч и на магистралях — 153 км/час.

После видеофиксации нарушения правил и обработки данных в полицейском Центре, будет сформировано постановление о привлечении к административной ответственности водителя-нарушителя. Этот документ отправя тпо почте на адрес регистрации владельца транспортного средства.

При этом, как рассказывают в МВД, при оплате штрафа в десятидневный срок с даты выписанного постановления украинским водителям предусмотрена скидка 50%.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 255 гривен; за превышение более чем на 50 км/ч — 510 гривен.

В МВД, в свою очередь, утверждали, что письма счастья планируют уже отправлять украинцам в мае.

"Если инспектор подтверждает, что все обработано верно, такое постановление автоматически направляется адресату", – рассказывал замглавы патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он также утверждал, что штрафовать будут владельца транспортного средства. Если транспортом пользуется еще кто-то, то тогда штрафы поступят непосредственно нарушителю.

Но украинцев уже "спустили с небес", поскольку обжаловать "письмо счастья" с штрафом в суде будет весьма тяжело. По словам юриста Богдана Кушнира, силовики прописали все варианты, которые возможны, для того, чтобы привлечь владельца транспортного средства.

"...Если этот транспорт закрепленный за юридическим лицом, то будет нести ответственность лицо, которое в этой фирме, за которой закреплен этот автомобиль, или непосредственно сам руководитель этого юридического лица", - рассказывал специалист.

Напомним, полиция начнет тайно штрафовать украинцев без их ведома

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