В Украине изменились Правила дорожного движения для автомобилей такси

Решение о внесении изменений в ПДД приняли на заседании правительства 13 мая. Копию соответствующего документа опубликовал в Телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Теперь таксисты смогут ездить по полосе общественного транспорта и осуществлять посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств.

Отмечается, что водители такси смогут двигаться по выделенной полосе, где установлены знаки 5.8 или 5.11. Это – полоса для общественного транспорта, поэтому остановка или стоянка обычных машин на ней запрещена. Однако, новые правила позволят таксистам подбирать на ней пассажиров или высаживать их.

Решение о внесении соответствующих изменений в ПДД было вдохновлено опытом стран Евросоюза. В Кабмине считают, что это создаст более благоприятные условия для внутренних перевозок.

До этого мы писали о том, что скоро украинцы начнут получать так называемые "письма счастья" за нарушения ПДД. Как известно, эта система должна была заработать еще с 1 мая, но МВД решило отложить запуск из-за ограничительных мер.

Известно, что по алгоритму автоматической фиксации нарушений ПДД, сперва камера снимает превышение скорости, после чего данные передаются на компьютер полицейским, которые проверяют государственный номер транспортного средства вероятного нарушителя.

Так, нарушением считается превышение допустимой скорости на 20 км + 3 км, которые были заложены в качестве погрешности. Таким образом, в черте города штраф получат те украинские водители, кто превысил скорость в 73 км/час (если иное не определено знаками), на трассах — 133 км/ч и на магистралях — 153 км/час.

Напомним, новыми штрафами ударят по украинцам сразу после карантина, как спастись.

Как сообщала Politeka, Зеленский подписал важный закон: что изменится навсегда, «украинцы больше не смогут…».

Также Politeka писала, что новое правило больно ударит по украинским водителям, за что сдерут.