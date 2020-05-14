Житель Подільського Юрій Копельчук через пост в соціальній мережі Фейсбук про Володимира Зеленского може потрапити під суд

Поліція вже направила в суд адмінпротокол щодо Копельчука через поста в соцмережі. Згідно із заявою нардепа Олексія Гончаренко, в суд справу було передано киберполіцієй. У самій кіберполіції подібну інформацію спростували в коментарі 24 каналу.

З заяви також відомо, що сама справа дійсно передано в суд, але зробили це одеські правоохоронці. Так, згідно з даними нардепа Гончаренко, справу було порушено за статтею 173-1 Купап "Поширювання неправдивих чуток". Дана стаття передбачає штраф у розмірі від 170 до 255 гривень або місяць виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку.

за Причиною для порушення справи став звичайний пост у соціальній мережі Фейсбук, опублікований в березні 27-го числа.

"Зеленський на продажі масок кордон збагатився в 800 разів, заробивши на цьому сотні мільярдів доларів. Весна прийшла, пора садити "зелень")", – написав посаді Юрій Копельчук. Причому пост був представлений в жартівливій формі на тлі картинки зі смайликами.

Зазначимо, на сторінці чоловіки є не один подібний пост. Поки що ситуацію з складанням адмінпротоколу сам Юрій ніяк не прокоментував.

Раніше ми також повідомляли, що письменниця Оксана Забужко жорстко розкритикувала президента України Зеленського.Свою думку вона озвучила в ефірі "Есрессо ТБ". За її словами, президент України не має тих якостей, які повинні бути у глави держави.

“Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях", - зазначила письменниця.

Крім того, вона вказала на нібито його зв'язок з РФ.

"Він – московський шоу-бізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все – величезне шоу! Ми – всередині цього реаліті-шоу, з якого не можемо вийти", - підсумувала Забужко.

Нагадаємо, що тарифи на медпослуги різко зростуть, глава Моз видав плани: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Рoliteka, медреформу в Україні радикально змінять, до чого готуватися пояснив Шмигаль: "з вас 12 тисяч".

Також Рoliteka писала, що нову безкоштовну послугу вводять для українців, заява Моз: "Раз у п'ять днів...".