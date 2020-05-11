В Министерстве здравоохранения готовят новые тарифы на медицинские услуги, которые будут отвечать рыночным зарплатам медиков

Эти тарифы должны отвечать качественным стандартам предоставления медицинских услуг. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, сейчас ведомство разрабатывает справедливые тарифы, которые планируют заложить в бюджет 2021 года.

дети, больница. отравление

Отмечается, что тарифы, которые были рассчитаны до старта второго этапа реформы, не адаптированы под украинские реалии. Более того, их рассчитывали всего за два месяца до старта реформы. В Минздраве отмечают, что большинство тарифов рассчитывали чиновники, которые не имеют представления о реалиях украинской медицины. Консультаций с врачами при этом не проводились.

больница, ДНР

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«Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц», - рассказал министр.

В Минздраве пытаются внести в реформу правки, которые позволят не увольнять медиков, и не допустить массового закрытия больниц. Реформа здравоохранения, по оценкам нового руководства, может занять около трех лет. Обещают, что уже в следующем году будут видны реальные изменения.

Напомним, когда в Украине откроют садики и запустят метро, заявление Минздрава: "Другого выхода нет".

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