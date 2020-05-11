В Министерстве здравоохранения готовят новые тарифы на медицинские услуги, которые будут отвечать рыночным зарплатам медиков

Эти тарифы должны отвечать качественным стандартам предоставления медицинских услуг. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, сейчас ведомство разрабатывает справедливые тарифы, которые планируют заложить в бюджет 2021 года.

Отмечается, что тарифы, которые были рассчитаны до старта второго этапа реформы, не адаптированы под украинские реалии. Более того, их рассчитывали всего за два месяца до старта реформы. В Минздраве отмечают, что большинство тарифов рассчитывали чиновники, которые не имеют представления о реалиях украинской медицины. Консультаций с врачами при этом не проводились.

«Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц», - рассказал министр.

В Минздраве пытаются внести в реформу правки, которые позволят не увольнять медиков, и не допустить массового закрытия больниц. Реформа здравоохранения, по оценкам нового руководства, может занять около трех лет. Обещают, что уже в следующем году будут видны реальные изменения.

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