Житель Подольска Юрий Копельчук из-за поста в социальной сети Фейсбук о Владимире Зеленском может попасть под суд

Полиция уже направила в суд админпротокол в отношении Копельчука из-за поста в соцсети. Согласно заявлению нардепа Алексея Гончаренко, в суд дело было передано киберполицией. В самой киберполиции подобную информацию опровергли в комментарии 24 каналу.

Из заявления также известно, что само дело действительно передано в суд, но сделали это одесские правоохранители. Так, согласно данным нардепа Гончаренко, дело было возбуждено по статье 173-1 КУоАП "Распространение ложных слухов". Данная статья предусматривает штраф в размере от 170 до 255 гривен или месяц исправительных работ с отчислением 20% заработка.

Причиной для возбуждения дела стал обычный пост в социальной сети Фейсбук, опубликованный в марте 27-го числа.

"Зеленский на продаже масок заграницу обогатился в 800 раз, заработав на этом сотни миллиардов долларов. Весна пришла, пора сажать "зелень")", – написал в посту Юрий Копельчук. Причем пост был представлен в шуточной форме на фоне картинки со смайликами.

Отметим, на странице мужчины имеется не один подобный пост. Пока что ситуацию с составлением админпротокола сам Юрий никак не прокомментировал.

Ранее мы также сообщали, что писательница Оксана Забужко жестко раскритиковала президента Украины Зеленского.Свое мнение она озвучила в эфире "Есрессо ТВ". По ее словам, президент Украины не имеет тех качеств, которые должны быть в главы государства.

“Мы про эту личность ничего не знаем, кроме того, что он абсолютно непригоден к профессиональному выполнению функций президента нашей страны. Это очевидно! У него ни образования, ни подготовки, ни компетентности, ни, наконец, ощущение своей принадлежности к этой стране. Это не его страна! Он здесь на гастролях", - отметила писательница.

Кроме того, она указала на якобы его связь с РФ.

"Он – московский шоу-бизнесмен, выпестованный московским бизнесом. Он не знает этой страны, он ее не чувствует. Это все – огромное шоу! Мы – внутри этого реалити-шоу, из которого не можем выйти", - заключила Забужко.

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