В Україні з'являться нові державні свята
Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками кримськотатарського народу в понеділок, 18 травня
Він має намір присвоїти статус державних свят двох найбільших ісламських свят - Курбан-Байрам і Ураза-Байрам. На сайті глави держави йдеться, що відповідний указ буде підписаний вже в найближчі дні.
Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Зеленський завив, що чекає проект цьому мечеті від кримських татар.
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Також було анонсовано створення робочої групи в Офісі президента, яка буде займатися питаннями кримських татар.
Нагадаємо, 18 травня, виповнюється 76 років з початку депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини – Криму. Всього було депортовано близько 200 тисяч чоловік.
Сьогодні весь світ відзначає День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.
З 18 травня в Україні стартує тиждень солідарності з кримськотатарським народом – Спільна біль. Загальна історія, яка включає в себе ряд правозахисних та медіапроектів, присвячених роковинам геноциду кримськотатарського народу.
Нагадаємо, у Криму почалася масова "реабілітація": повторюється трагедія 76-річної давності.
Як повідомляла Politeka, Сєїтаблаєв розкрив, як росіяни залякували кримчан: "Хочуть відгризти..."
Також Politeka писала, що Джемілєв передбачив долю Криму після загибелі Путіна: "Будуть мобілізовані всі засоби".