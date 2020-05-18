І це ще не все

В Україні з'являться нові державні свята

Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками кримськотатарського народу в понеділок, 18 травня

Він має намір присвоїти статус державних свят двох найбільших ісламських свят - Курбан-Байрам і Ураза-Байрам. На сайті глави держави йдеться, що відповідний указ буде підписаний вже в найближчі дні.

Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Зеленський завив, що чекає проект цьому мечеті від кримських татар.

Також було анонсовано створення робочої групи в Офісі президента, яка буде займатися питаннями кримських татар.

Нагадаємо, 18 травня, виповнюється 76 років з початку депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини – Криму. Всього було депортовано близько 200 тисяч чоловік.

Сьогодні весь світ відзначає День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

З 18 травня в Україні стартує тиждень солідарності з кримськотатарським народом – Спільна біль. Загальна історія, яка включає в себе ряд правозахисних та медіапроектів, присвячених роковинам геноциду кримськотатарського народу.

Нагадаємо, у Криму почалася масова "реабілітація": повторюється трагедія 76-річної давності.

Як повідомляла Politeka, Сєїтаблаєв розкрив, як росіяни залякували кримчан: "Хочуть відгризти..."

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