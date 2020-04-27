В Украине снова начали снимать в главных ролях актеров из России

Об этом рассказала актриса театра и кино Олеся Жураковская в интервью «Укринформу».

Актриса отметила, что украинский кинематограф сделал в последние годы большой шаг вперед - появилось действительно качественное кино. Однако сейчас начали опять снимать российских артистов.

"Мне очень понравился фильм "Домой", "Мои мысли тихие", наши "Первые ласточки", я считаю, тоже прекрасное кино. А сериал "Поймать Кайдаша" какой замечательный! То есть за это время появилась масса хороших вещей, но сейчас, учитывая печальные тенденции, может быть откат назад...", - подчеркнула Жураковская.

Актриса говорит, что не может сниматься в российских фильмах, хотя ей и предлагают.

"Очень сильное внутреннее сопротивление. Не хочу. А вот в Украине сейчас все возвращается на круги своя - у нас снова начали снимать в главных ролях актеров из России, печально, но это наша действительность", - рассказала Жураковская.

Украинцы поражены происходящим. «Зашибись, шел седьмой год войны…», - пишут в сети.

Напомним, украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев заявил, что Украине нужно быть готовой к распаду России.

«Наверное, еще два-три года назад не пришло время, но сейчас, с усилением армии Украины, вкупе с жесточайшими санкциями, я думаю, все к тому придет, что через год-два будет настолько жесткой ситуация с Россией, что нам надо быть готовыми к тому, чтобы – это будто падает огромное здание – не попасть под ее обломки», − сказал он.

Напомним, внук Ступки рассказал, как дед отшивал россиян с Крымом: "Россия давно об этом говорила".

Как сообщала Politeka, сериал с участием Добкина угодил в грандиозный скандал из-за детей-сирот: "травма на всю жизнь".

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