Китайский вирус унес жизнь врача-реаниматолога в Одессе

Подробности рассказала на своей странице в Фейсбук волонтер благотворительного фонда Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net

Так, она рассказала, что 47-летний Максим Белинов был врачом в реанимации городской больницы №10 и контактировал с пациентами больницы в ковид 19, а впоследствии и у него диагностировали опасную инфекцию.

По словам волонтера Катерины Ножевниковой, врачи инфекционной больницы неделю боролись за жизнь своего коллеги, но к сожалению, спасти его не удалось. Вчера Максим Белинов скончался.

«Всeм, кто кричит о всeмирном зaговорe и всeм, кто тaнцyeт сeйчaс по вeчeрaм нa дискотeкaх с крикaми «нeт никaкого коронaвирyсa» просто посмотритe в лицо Мaксимy. Eмy было всeго 47 лeт. Бeз отцa Остaлся трёх лeтний мaлыш. Сынa в рaсцвeтe сил потeрялa пожилaя мaмa», - написала Ножевникова.

Напомним, медикам, которые работают над ликвидацией эпидемии китайского, обещали прибавку к заработной плате в размере до 200%, то есть люди должны были получить в три раза больше денег, но так их и не увидели.

По данным Госстата, зарплаты медиков в марте выросли на 7,8% и остаются одними из самых низких в Украине — в среднем 8056 гривен в месяц.

В то же время, в Госслужбе занятости отчитались, что с начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн. (примерно на 40% больше, чем в прошлом году). И.о Госслужбы Юлия Жовтяк подчеркнула, что с начала изоляции зарегистрировано 166 тыс новых безработных. Кроме того, она отметила, что уже поступило 3000 заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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