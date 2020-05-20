Вступил в силу закон о массовом тестировании украинцев на китайский вирус

Документом предусмотрено, что тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками заболевания, вызываемого китайским вирусом, и лиц, контактировавших с больными.

Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным китайским вирусом вирусом.

Кроме того условие обязательного тестирования распространяется на тех, кто осуществляет мероприятия, связанные с недопущением распространения вируса. Это, к примеру, работники Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, контактировали они с больным или нет.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует на время карантина и ограничительных мероприятий, а также в течение 2 месяцев с момента их отмены.

Отметим, по данным на утро 20 мая, в Украине китайский вирус подтвержден у 19 230 человек, 564 пациента умерли от болезни.

На амбулаторном лечении находятся 13 140 пациентов, из них 1138 дети и 3069 медики.

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