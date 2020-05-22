На вихідних, 23-24 травня Україну накриє холодна погода і дощі

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net.

"В суботу-неділю, волога і холодна погода триватиме", - поділилася вона прогнозом.

За словами Діденка, 23 травня дощі пройдуть у центральних і південних регіонах, в Харківській області, а також у деяких північних районах України. У той же час, в Запоріжжі, Луганську, Донецьку та Миколаєві сильних опадів не передбачається.

24 травня атмосферний фронт добереться до Західної України і обрушить на неї дощі. Невеликі опади прогнозуються на Сході, в Дніпропетровській і Запорізькій областях. "А вздовж смуги Чернігів-Київ-Кропивницький-Одеса суттєві опади малоймовірні", - зазначила синоптик.

Погода в ці дні буде прохолодною: вночі середня температура по країні буде від +3 до +8 градусів. 23 травня можливі морози на Заході, Півночі і в Центрі. Вдень же, згідно з прогнозами, температура може піднятися до +17 градусів.

У Києві погода буде холодна і волога, але без сильних дощів. Температура коливатиметься від +3 до +6 вночі та від +12 до +16 вдень.

Наталка Діденко порадила готуватися як до похолодання, так і до потепління, щоб швидко змінити одяг. Вона додала, що наступного тижня очікується потепління.

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