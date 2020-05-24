У людей є свої вимоги

Протестувальники з Майдану прийшли до офісу Володимира Зеленського в Маріїнському палаці і влаштували акцію під його вікнами

Вдень у неділю, 24 травня, в Києві пройшла акція «Стоп реванш», учасники якої виступали проти плану Володимира Зеленського по досягненню миру на Донбасі. Після невеликого виступу на Майдані близько 3 тисяч учасників протесту вирушили до офісу президента і влаштували акцію вже під його вікнами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Відомо, що учасники мітингу також вимагали звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака. Люди палили димові шашки і скандували гасла. Після 17 годин акція підійшла до кінця. При цьому її учасники заявили, що планують влаштовувати подібні протести і в майбутньому.

У зв'язку з акцією в центр Києва були стягнуті додаткові сили поліції і Нацгвардії.

До цього ми писали про те, що близько тисячі представників громадських організацій ветеранів АТО, волонтерів та добровольців зібралися на головній площі Києва в неділю, 24 травня. Вони незадоволені стратегією влади щодо припинення війни на Донбасі.

У зв'язку з масовою акцією на Майдані були посилені заходи безпеки. Відомо, що в центр стягнуті додаткові сили поліції та Національної гвардії України. Наряди правоохоронців нестимуть службу у посиленому режимі.

Мітинг під будинком, де живе Зеленський pic.twitter.com/f3XqkzOERy — Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) May 24, 2020

Нагадаємо, ситуація під Кабміном загострюється, стягують поліцію, рух паралізовано: кадри «повстання автобусів».

Як повідомляла Politeka, бунт спалахнув під вікнами Зеленського: в хід пішли шини, що відбувається.

Також Politeka писала, що новий Майдан захлеснув Київ у розпал карантину, висунули владі ультиматум.