Во вторник, 12 мая, под Офисом президента произошли потасовки протестующих с полицией

Активисты устроили акцию, направленную против главы ведомства Андрея Ермака. Об этом сообщает PavlovskyNEWS в Facebook. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Участники акции призывают руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака не сдавать украинских интересов России.

В ходе протеста под Офисом президента активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого одну из активисток задержали.

По словам очевидца, активисты провели перформанс с подожженной шиной, чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы. Таким обазом они пытались напимнить о Майдане.

Участник акции рассказал, что задержанная девушка является ветераном войны. Потасовка произошла именно во время задеражания.

Полиция задержала ее для составления административного протокола и вызвала пожарную службу.

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