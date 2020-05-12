Во вторник, 12 мая, под Офисом президента произошли потасовки протестующих с полицией
Активисты устроили акцию, направленную против главы ведомства Андрея Ермака. Об этом сообщает PavlovskyNEWS в Facebook. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Участники акции призывают руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака не сдавать украинских интересов России.
В ходе протеста под Офисом президента активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого одну из активисток задержали.
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По словам очевидца, активисты провели перформанс с подожженной шиной, чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы. Таким обазом они пытались напимнить о Майдане.
Участник акции рассказал, что задержанная девушка является ветераном войны. Потасовка произошла именно во время задеражания.
Полиция задержала ее для составления административного протокола и вызвала пожарную службу.
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