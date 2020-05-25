Український поет і драматург Юрій Рибчинський озвучив несподівану ідею порятунку України

На його думку, в Україні залишився потенціал для відновлення ядерного арсеналу – є реактори, при цьому не всі вчені поїхали за кордонів.

Таку думку він озвучив 2018 року в інтерв'ю на телеканалі "112 Україна".

"У нас (України прим.ред.) є моральне право відновити ядерний арсенал… Ми обмануті гарантами, причому такими, як Сполучені Штати, Великобританія… З боку Росії – це зрозуміло. Я очікував, що це рано чи пізно станеться… По-друге, у нас залишився потенціал: є реактори, є вчені, які ще не виїхали за кордон", – сказав Рибчинський.

За його словами, в ізраїлі, наприклад, у списках ядерних держав немає, а ядерна зброя на їх території. Крім того, він додав, що на ядерні держави не нападають, тому він так і наполягає на поверненні ядерного потенціалу України.

"І про це знають всі арабські країни, які межують з Ізраїлем… Є речі, які треба робити тихо. Нас тихо обдурили – ми тихо відновимо ядерний арсенал. Але на таку державу, яка володіє ядерною зброєю, не нападають", – додав Рибчинський.

Також раніше повідомлялося, що народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський висловився про війну на території Донбасу.

За його словами, Україні не варто триматися за аннексированный Крим і окуповані райони Донбасу, оскільки вони будуть заважати нормалізації життя в країні і руху в Європу.

Нагадаємо, що Рибчинський розповів, що гальмує розвиток України.

Як повідомляла Politeka, Рибчинський поскаржився на "неякісних" українців.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.