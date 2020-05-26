Під час карантину отримати статус безробітного стало простіше, але от знайти роботу - куди складніше

Як заявили в Держцентрі зайнятості, на одне вакантне місце претендують приблизно десять осіб. При цьому кількість вільних місць скоротилося на 55% - багато підприємств були змушені закритися, пише "Оглядач".

Так, на сьогодні служба зайнятості пропонує українцям 112 тисяч вакансій, і більшість з них в сільському господарстві. Тепер люди заробляють до семи тисяч гривень, що для життя в місті, зрозуміло, замало.

За час карантину вдалося працевлаштувати 70 тисяч безробітних. Цифри говорять самі за себе: українців відправляють працювати в села. В цілому картина виглядає наступним чином:

68% – у сільському господарстві;

8% – у переробній промисловості;

7% – у сфері торгівлі;

3% – у будівництві;

3% – в державному управлінні;

2% – у сфері транспорту та кур'єрської діяльності.

Нагадаємо, згідно з даними Держцентру зайнятості, станом на 4 травня кількість зареєстрованих безробітних склало 456,8 тис. осіб. Це майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Раніше ми повідомляли, 15 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким вводяться ряд змін в системі охорони здоров'я, що стосуються протидії епідемії китайського вірусу. Українців чекають додаткові виплати в рамках цього закону.

Зміни будуть діяти під час встановленого Кабміном карантину і ще протягом двох місяців з моменту його відміни. Зазначається, що гроші отримають ті, хто заразився вірусом.

Згідно з документом, "з метою підвищення соціального захисту людей, які лікуються в медичних установах або перебувають на самоізоляції" буде виплачуватися допомога з тимчасової непрацездатності в розмірі 50% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

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