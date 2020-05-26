В мережі показали яка зарплата у фельдшера швидкої допомоги в Україні

Як передає Politeka.net, відповідний знімок опублікував блогер і юрист Михайло Шнайдер.

"Це свіжа платіжка фельдшера Білоцерківської станції швидкої Допомоги. Ви просто подивіться на ці цифри. Людина яка тяжко відпрацював 21 день, без перебільшення ризикуючи своїм життям, отримав... трохи більше 4 тисяч гривень", - повідомив він у підписі до світлини.

"Це вже навіть не смішно. Хіба медик зможе нагодувати себе і свою сім'ю на ці копійки? Хіба він зможе на ці копійки, одягнути і взути себе і своїх дітей?", - задається питанням блогер.

За його словами, саме в період епідемії медпрацівники повинні бути в пріоритеті.

"Адже забезпечений і ситий медик, це основа будь-якої успішної Держави", - уклав він.

Користувачі мережі здивувалися не менше блогера такою зарплатою фельдшера.

"Ну а що вас дивує?! Зеленський сказав прямим текстом - зарплата в 6 тисяч гривень - зарплата не велика, але це не бідність.... І взагалі - не розгойдуйте човен, Михайло! Дайте Зеленському ще час, він все вирішить","А звідки гроші брати, якщо всі хто може платять зарплату в конвертах , щоб уникнути податків? Треба знижувати податки і штрафувати ухиляються", "А не медик може нагодувати себе і сім'ю за таку зарплату! У нас практично у всіх такі оклади, не тільки у медиків, і інші професії важливі!", "Так, все правильно! 4000$ як і вчителям. Це ж в доларах", - писали під постом блогера.

Нагадаємо, в МОЗ розкрили, яке обмеження залишиться з українцями надовго: «Ми будемо змушені…».

Як повідомляла Politeka, в Україні послабили карантин: що тепер можна робити, "поїздки в транспорті...".

Також Politeka писала, що Зеленський негайно звернувся до українців перед травневими святами: "В Україні починаються...".