Молодий ветеран «Азова», який захищаючи Україну залишився без ноги, провчив водія маршрутки, який відмовився вести його по УДО
Про це повідомляє Politeka з посиланням на свої джерела.
«Так буде з кожною гн**ою, яка не шанує подвиг українських патріотів і вважає, що «ніякої війни немає», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах ветеран АТО і маршрутник з'ясовують стосунки на зупинці, при цьому винуватець інциденту вирішив палити. За словами захисника України, водій спершу не хотів його брати, а потім влаштував «сцену» на весь салон в момент, коли там були люди.
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Після цього водій переходить на підвищений тон і починає кричати, що «розуміє його», і що він «такий самий, як і він». В якийсь момент камера знімає вже на вулиці, де водій зчепився з ветераном. Однак бійка швидко завершилася.
Як повідомлялося раніше, воїнам, які захищали Україну, постійно доводиться терпіти приниження, повернувшись додому.
Черговий тому приклад – випадок в Сумах, про який розповів у Фейсбуці ветеран АТО Тарас Сітало. Воїну довелося пережити дуже неприємні моменти в одній з міських маршруток.
За його словами, йому треба було поїхати у справах.
«Заходжу я в маршрутці, показую УБС, водій мовчить. Ну ми їдемо. І тут водій тикає мені папірець, мовляв Лисенко (Геннадій Лисенко, мер Сум, – Прим. ред) скасував пільги. Ну на цей випадок у мене є скрін закону про пільги. Я йому зачитав», – розповідає ветеран.
Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".
Як повідомляла Politeka, Україна втратила відважного бійця, лікарі борються за життя його товариша: «було всього 29 років».
Також Politeka писала, що бійці ВСУ почали операцію «помста», ситуація на Донбасі різко змінилася: кадри знищення.