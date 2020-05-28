Вознесіння Господнє в 2020 році припадає на четвер, 28 травня

Свято Вознесіння Господнього відзначається в пам'ять про вознесіння Ісуса на небеса. Згідно з біблійним переказом, після земної смерті Ісус сорок днів спілкувався в образі людини з апостолами, навчаючи їх і даючи їм настанови, а потім разом з ними зійшов на гору Элеон недалеко від Єрусалиму, де благословив учнів і вознісся вгору в лучезарном хмарі.

Після закінчення десяти діб після вознесіння на Землю зійшов Святий Дух, який, як повідомляється, наділив апостолів духовною силою, яка їм знадобилася для проповіді Христового вчення.

В духовному аспекті Вознесіння - це свято надії на зустріч з Господом під час Його другого пришестя.

Здавна вважалося, що протягом 40 днів, починаючи від Великодня і закінчуючи Вознесінням, ворота пекла і раю залишалися відкритими. У цей період душам померлих праведників дозволяється перебувати на Землі, а душі грішників не відчувають пекельні муки.

На Вознесіння господині пекли хлібці-драбинки. Вважалося, що такі страви допоможуть душам предків як можна швидше піднятися на небо. Хлібці відносили на кладовищі і в поле, щоб вище до неба тяглися жито і льон. Наші предки кидали цю випічку з даху і дивилися, на скільки шматочків вона розламалася: вважалося, що стільки гріхів людини.

На Вознесіння прийнято молитися про благополуччя і здоров'я. Повідомляється, що в цей день перед тим, як зійти на небеса, Господь, як прийнято вважати, вислуховує усі прохання людей і виконує їх.

Як і багато інші свята у православних, цей день має багато традицій, прикмет і заборон.

Що не можна робити на Вознесіння:

виконувати роботу по дому чи в городі: копати, сіяти, будувати, шити, прати;

засмучуватися, думати про погане;

лаятися з ближніми, лихословити;

заборонено плюватися і смітити на вулиці. Інакше, як кажуть у народі, можна ненароком потрапити на Христа. Згідно з повір'ям, на Вознесіння Ісус ходить по землі під виглядом жебрака.

Вознесіння і навіть напередодні не можна зробити вінчання, так як вінчань не буває по великих святах.

Що можна і потрібно робити віруючим на Вознесіння:

Треба побувати на святковому богослужінні (проте в цьому році все залежить від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні).

це свято варто попросити вибачення у всіх, з ким у сварці.

Згідно з древнім писанням, в цей день Христос прийняв на себе образ бурлаки і подорожував, спостерігаючи, як до нього будуть ставитися люди. Тому в день Вознесіння рекомендувалося приділяти особливу увагу благодійності – допомагати бідним та бездомним.

Раніше в це свято люди клали на підвіконня своїх будинків (з боку вулиці) монетки для жебраків. Біля вхідних дверей (також з боку вуличного входу) раніше ставили тарілки з їжею, миски з питною водою і молоком. Як правило, з їжі в тарілки кладуть варені яйця, печена картопля, хлібні коржі.

Посту в цей день не буває, тому в Вознесіння Господнє можна їсти м'ясну і молочну їжу, дозволяється випити вина.

Народні прикмети на Вознесіння:

Вважається, що в цей день весна остаточно поступається дорогу льоту і сильного похолодання більше не буде.

Дощ вважався поганим знаком – віщував хвороби і неврожай.

Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла. Також це знаменує хороший урожай.

Роса в цей день вважається цілющою. Тому потрібно вмиватися ранковою росою, щоб зберегти молодість, життєву силу і красу.

Трави в цей день підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до дня Івана Купали.

Хорошим знаком вважалося почути каркання ворона.

Після Вознесіння православні більше не вітали один одного фразою "Христос Воскрес".

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