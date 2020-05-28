Вознесіння Господнє в 2020 році припадає на четвер, 28 травня
Свято Вознесіння Господнього відзначається в пам'ять про вознесіння Ісуса на небеса. Згідно з біблійним переказом, після земної смерті Ісус сорок днів спілкувався в образі людини з апостолами, навчаючи їх і даючи їм настанови, а потім разом з ними зійшов на гору Элеон недалеко від Єрусалиму, де благословив учнів і вознісся вгору в лучезарном хмарі.
Після закінчення десяти діб після вознесіння на Землю зійшов Святий Дух, який, як повідомляється, наділив апостолів духовною силою, яка їм знадобилася для проповіді Христового вчення.
В духовному аспекті Вознесіння - це свято надії на зустріч з Господом під час Його другого пришестя.
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Здавна вважалося, що протягом 40 днів, починаючи від Великодня і закінчуючи Вознесінням, ворота пекла і раю залишалися відкритими. У цей період душам померлих праведників дозволяється перебувати на Землі, а душі грішників не відчувають пекельні муки.
На Вознесіння господині пекли хлібці-драбинки. Вважалося, що такі страви допоможуть душам предків як можна швидше піднятися на небо. Хлібці відносили на кладовищі і в поле, щоб вище до неба тяглися жито і льон. Наші предки кидали цю випічку з даху і дивилися, на скільки шматочків вона розламалася: вважалося, що стільки гріхів людини.
На Вознесіння прийнято молитися про благополуччя і здоров'я. Повідомляється, що в цей день перед тим, як зійти на небеса, Господь, як прийнято вважати, вислуховує усі прохання людей і виконує їх.
Як і багато інші свята у православних, цей день має багато традицій, прикмет і заборон.
Що не можна робити на Вознесіння:
- виконувати роботу по дому чи в городі: копати, сіяти, будувати, шити, прати;
- засмучуватися, думати про погане;
- лаятися з ближніми, лихословити;
- заборонено плюватися і смітити на вулиці. Інакше, як кажуть у народі, можна ненароком потрапити на Христа. Згідно з повір'ям, на Вознесіння Ісус ходить по землі під виглядом жебрака.
- Вознесіння і навіть напередодні не можна зробити вінчання, так як вінчань не буває по великих святах.
Що можна і потрібно робити віруючим на Вознесіння:
Треба побувати на святковому богослужінні (проте в цьому році все залежить від епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні).
це свято варто попросити вибачення у всіх, з ким у сварці.
Згідно з древнім писанням, в цей день Христос прийняв на себе образ бурлаки і подорожував, спостерігаючи, як до нього будуть ставитися люди. Тому в день Вознесіння рекомендувалося приділяти особливу увагу благодійності – допомагати бідним та бездомним.
Раніше в це свято люди клали на підвіконня своїх будинків (з боку вулиці) монетки для жебраків. Біля вхідних дверей (також з боку вуличного входу) раніше ставили тарілки з їжею, миски з питною водою і молоком. Як правило, з їжі в тарілки кладуть варені яйця, печена картопля, хлібні коржі.
Посту в цей день не буває, тому в Вознесіння Господнє можна їсти м'ясну і молочну їжу, дозволяється випити вина.
Народні прикмети на Вознесіння:
- Вважається, що в цей день весна остаточно поступається дорогу льоту і сильного похолодання більше не буде.
- Дощ вважався поганим знаком – віщував хвороби і неврожай.
- Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла. Також це знаменує хороший урожай.
- Роса в цей день вважається цілющою. Тому потрібно вмиватися ранковою росою, щоб зберегти молодість, життєву силу і красу.
- Трави в цей день підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до дня Івана Купали.
- Хорошим знаком вважалося почути каркання ворона.
Після Вознесіння православні більше не вітали один одного фразою "Христос Воскрес".
Нагадаємо про привітання з Вознесінням Господнім: гарні вірші, проза і листівки.
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