Вознесение Господне в 2020 году выпадает на четверг, 28 мая

Праздник Вознесения Господнего отмечается в память о вознесении Иисуса на небеса. Согласно библейским сказаниям, после земной смерти Иисус сорок дней находился на земле в образе человека. Это время он провел с апостолами, общаясь и наставляях. Затем они вместе взошли на гору Элеон недалеко от Иерусалима, где Ииисус благословил учеников и вознесся ввысь в лучезарном облаке.

В духовном аспекте Вознесение - это праздник надежды на встречу с Господом во время Его второго пришествия.

Издавна считалось, что в течение всех 40 дней, начиная от Пасхи и заканчивая Вознесением, ворота ада и рая оставались открытыми. В этот период душам умерших праведников разрешается находиться на Земле, а души грешников не испытывают адские муки.

На Вознесение хозяйки пекли хлебцы-лесенки. Считалось, что такие угощения помогут душам предков как можно скорее подняться на небо. Хлебцы относили на кладбище и в поле, чтобы выше к небу тянулись рожь и лен. Наши предки бросали эту выпечку с крыши и смотрели, на сколько кусочков она разломалась: считалось, что столько у человека грехов.

На Вознесение принято молиться о благополучии и здравии. По преданиям, что в этот день перед тем, как взойти на небеса, Господь выслушивает все просьбы людей и исполняет их.

Как и многие другие праздники у православных, этот день имеет много традиций, примет и запретов.

Что нельзя делать на Вознесение:

выполнять работу по дому или в огороде: копать, сеять, строить, шить, стирать;

печалиться, думать о плохом;

ругаться с ближними, сквернословить;

запрещено плеваться и мусорить на улице. Иначе, как говорят в народе, можно ненароком попасть на Христа. Согласно поверьям, на Вознесение Иисус ходит по земле под видом нищего.

в Вознесение и даже накануне нельзя совершить венчание, так как венчаний не бывает по большим праздникам.

Что можно и нужно делать верующим на Вознесение:

Нужно побывать на праздничном богослужении (однако в этом году все зависит от эпидемической ситуации в конкретном регионе).

В этот праздник стоит попросить прощения у всех, с кем в ссоре.

Согласно древним писаниям, в этот день Христос облачился в образ бродяги и путешествовал, наблюдая, как к нему будут относиться люди. Поэтому в день Вознесения рекомендовалось уделять особое внимание благотворительности – помогать нищим и бездомным.

Ранее в этот праздник люди клали на подоконники своих домов (со стороны улицы) монетки для нищих. Возле входной двери (также со стороны уличного входа) раньше ставили тарелки с едой, миски с питьевой водой и молоком. Как правило, из еды в тарелки клали вареные яйца, печеный картофель, хлебные лепешки.

Поста в этот день не бывает, поэтому в Вознесение Господне можно есть мясную и молочную пищу, позволяется выпить вина.

Народные приметы на Вознесение:

Считается, что в этот день весна окончательно уступает дорогу лету и сильного похолодания больше не будет.

Дождь считался плохим знаком – предвещал болезни и неурожай.

Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила. Также это знаменует хороший урожай.

Роса в этот день считается целебной. Поэтому нужно умыться утренней росой, чтобы сохранить молодость, жизненную силу и красоту.

Травы в этот день усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до дня Ивана Купалы.

Хорошим знаком считалось услышать карканье ворона.

После Вознесения православные больше не приветствовали друг друга фразой "Христос Воскрес".

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