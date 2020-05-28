Прогнозована ВООЗ друга хвиля китайського вірусу вдарила не восени, як очікувалось, а зараз

Таку заяву зробив 27 травня голова уряду Вірменії Нікол Пашинян. За словами політика, у його країні спостерігається повторний стрибок захворюваності.

«На превеликий жаль, потрібно констатувати, що в державі склалася важка ситуація. Де-факто ми можемо сказати, що маємо справу з другою хвилею». Пашинян також додав, що у Вірменії спостерігаються великі проблеми з дотриманням карантину.

Згідно з останніми даними, в цій країні, населення якої менше 3 мільйонів, кількість заражених досягло 7 500 осіб. Дев'яносто один вірменин в результаті помер.

Нагадаємо, директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявляв, що друга хвиля, яка за розрахунками фахівців, можлива в осінньо-зимовий період 2020, буде більш смертоносною, ніж перша. За словами Клюге, за час "перепочинку", країни Європи не повинні розслаблятися - наступна атака не за горами.

Він зазначив, що незважаючи на зниження захворюваності в таких країнах як Італія, Франція та Великобританія, "потрібно готуватися, а не святкувати".

Клюге підкреслив, що другий спалах може збігтися зі зростанням інших інфекційних захворювань.

Відзначимо, в Україні за станом на 28 травня, зафіксовано 22382 лабораторно підтверджених випадків китайського вірусу, з них 669 летальних, 8439 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

При цьому, приміром, у Києві з 30 травня анонсували нові ослаблення. Так, комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів (без роботи розважальних зон).

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