Актор Сергій Улашев розповів, що заважає українцям стати чудовою нацією



Свій коментар він дав в інтерв'ю Niklife ще в 2014 році.

"Я відчуваю зрада. Раніше я вважав, що всі свої, всі нормальні, а тепер виявилося, що серед своїх є реальні зрадники. Знаєте, як кажуть: «А при Івані Грозному люди жили краще». Але я вважаю, що все повинно змінюватися. Коли-небудь забудеться Афган, Чорнобиль, і ці події теж забудуться. А взагалі, мені здається, в українців є дуже погана риса – «моя хата з краю». Якщо її прибрати, українці будуть чудовою нацією. Ми об'єднуємося тільки тоді, коли нас луплять", - зазначив він.

За його словами, патріотизм в Україні почав перетворюватися на "моду".

"А вчора ти не хотів бути патріотом? Де була мода твоя вчора? У цьому (патріотизм - ред.) є якась фальш. Люди хочуть засвітитися на смертях інших. Хочеш бути героєм – купи собі автомат і воюй. Це буде модно. А ще краще, якщо потім повернешся назад і будеш героєм. Хоча героєм тебе будуть знати лише ті, хто з тобою воював", - переконаний актор.

Більш того, він упевнений, щоб висловити любов батьківщині, не варто займатися позерством.

"Добрі справи треба робити тихо, мовчки, а хто бачить, той бачить. А кричати: «Ура! Ура! В дупі дірка», як говорила Раневська, це нікому не потрібно. Знаєте, кинутий в урну недопалок набагато краще вивішеного прапора", - уклав він.

Раніше український композитор заявив, що в Україні склалася абсурдна ситуація в зв'язку з підняттям патріотизму

"У нас (В Україні - ред.), замість того щоб піднімати рівень життя, піднімають рівень патріотизму на голодний шлунок. У нас ходять хлопці зі свастикою, зігують і так далі. Нагадує епоху Гітлера, але той перед війною забезпечив народу достойне проживання", - упевнений композитор.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.