Актер Сергей Улашев рассказал, что мешает украинцам стать замечательной нацией



Свой комментарий он дал в интервью Niklife еще в 2014 году.

"Я чувствую предательство. Раньше я считал, что все свои, все нормальные, а теперь оказалось, что среди своих есть реальные предатели. Знаете, как говорят: «А при Иване Грозном люди жили лучше». Но я считаю, что все должно меняться. Когда-нибудь забудется Афган, Чернобыль, и эти события тоже забудутся. А вообще, мне кажется, у украинцев есть очень плохая черта – «моя хата с краю». Если ее убрать, украинцы будут замечательной нацией. Мы сплачиваемся только тогда, когда нас лупят", - отметил он.

По его словам, патриотизм в Украине начал превращаться в "моду".

"А вчера ты не хотел быть патриотом? Где была мода твоя вчера? В этом (патриотизме - ред.) есть какая-то фальшь. Люди хотят засветиться на смертях других. Хочешь быть героем – купи себе автомат и воюй. Это будет модно. А еще лучше, если потом возвратишься назад и будешь героем. Хотя героем тебя будут знать лишь те, кто с тобой воевал", - уверен актер.

Более того, он уверен, чтобы выразить любовь родине, не стоит заниматься позерством.

"Хорошие дела нужно делать тихо, молча, а кто видит, тот видит. А кричать: «Ура! Ура! В жопе дыра», как говорила Раневская, это никому не нужно. Знаете, брошенный в урну окурок гораздо лучше вывешенного флага", - заключил он.

Ранее украинский композитор заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация в связи с поднятием патриотизма

"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.